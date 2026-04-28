Presunto hallazgo de cadáver de joven en Los Guaricanos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La noche de este lunes habría sido encontrado el cuerpo sin vida de Cándido Figueroa de los Santos en el sector Los Guaricanos, de Santo Domingo Norte según confirmaron sus familiares al periódico Hoy.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre posibles responsables del hecho. La información preliminar se mantiene en desarrollo...