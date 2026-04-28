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Hallazgo mortal

Presunto hallazgo de cadáver de joven en Los Guaricanos

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre posibles responsables del hecho

Presunto hallazgo de cadáver de joven en Los Guaricanos

Presunto hallazgo de cadáver de joven en Los Guaricanos

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La noche de este lunes habría sido encontrado el cuerpo sin vida de Cándido Figueroa de los Santos en el sector Los Guaricanos, de Santo Domingo Norte según confirmaron sus familiares al periódico Hoy.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre posibles responsables del hecho. La información preliminar se mantiene en desarrollo...

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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