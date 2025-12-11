Santo Domingo 0ºC / 0ºC
ADHA y SCRD prevendrán trabajo infantil en el campo

El pacto contempla establecer una alianza estratégica para promover buenas prácticas, generar capacidades

Jonathan Rivera y Juan Tomás Díaz Infante.

Ubaldo Guzmán Molina

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) y Save the Children Dominicana (SCRD) firmaron ayer un acuerdo para prevenir el trabajo infantil en el sector agropecuario.

El convenio fue rubricado por Jonathan Rivera, presidente del ADHA, y Juan Tomás Díaz Infante, presidente del SCRD, durante una rueda de prensa en la que participaron Eduardo Vásquez, representante del Central Romana, Pedro Díaz, ejecutivo del Banco Popular, y Alfredo Ríos, de Leche Rica.

El pacto prevé establecer una alianza estratégica para promover buenas prácticas, generar capacidades y desarrollar iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos de los niños y adolescentes en el campo.

También contempla implementar protocolos y políticas de prevención, identificación y denuncia del trabajo infantil.

ADHA facilitará espacios de capacitación y promoverá medidas de prevención dentro de las cadenas de suministro, mientras Save the Children aportará experiencia técnica en la prevención del trabajo infantil.

Díaz Infante consideró que el trabajo infantil les roba oportunidades a los niños. Por otro lado, el presidente de la ADHA saludó la decisión del Gobierno de crear un fondo de US$10 millones para financiar las granjas porcinas.

Sobre el autor

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

