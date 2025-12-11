ADHA y SCRD prevendrán trabajo infantil en el campo

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) y Save the Children Dominicana (SCRD) firmaron ayer un acuerdo para prevenir el trabajo infantil en el sector agropecuario.

El convenio fue rubricado por Jonathan Rivera, presidente del ADHA, y Juan Tomás Díaz Infante, presidente del SCRD, durante una rueda de prensa en la que participaron Eduardo Vásquez, representante del Central Romana, Pedro Díaz, ejecutivo del Banco Popular, y Alfredo Ríos, de Leche Rica.

El pacto prevé establecer una alianza estratégica para promover buenas prácticas, generar capacidades y desarrollar iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos de los niños y adolescentes en el campo.

También contempla implementar protocolos y políticas de prevención, identificación y denuncia del trabajo infantil.

ADHA facilitará espacios de capacitación y promoverá medidas de prevención dentro de las cadenas de suministro, mientras Save the Children aportará experiencia técnica en la prevención del trabajo infantil.

Díaz Infante consideró que el trabajo infantil les roba oportunidades a los niños. Por otro lado, el presidente de la ADHA saludó la decisión del Gobierno de crear un fondo de US$10 millones para financiar las granjas porcinas.