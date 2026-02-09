Las reacciones del Super Bowl: frases de Bad Bunny que hicieron historia

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Super Bowl fue más que el duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Durante 13 minutos, el evento deportivo más visto del mundo se convirtió en una vitrina de identidad latina con el show de medio tiempo de Bad Bunny.

Fue una presentación completamente en español que dejó mensajes claros y frases que ya marcan historia. Aquí te resumimos las más contundentes:

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, una frase que marcó el tono de toda la puesta en escena.

"Si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca, nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas"

"Cree en ti"

"Good bless América. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, Estados Unidos, Canadá. And my motherland, mi patria: Puerto Rico"

Together We Are America” (juntos somos América). Frase escrita en el balón.

El espectáculo estuvo cargado de referencias a la vida cotidiana del Caribe y América Latina: un niño dormido entre dos sillas mientras los adultos celebraban una fiesta; apagones eléctricos; personas subidas en postes de luz; colmados de esquina; mesas de dominó; centros de uñas; peluquerías; construcciones; escenas de boxeo; hombres simulando ser gomeros empujando gomas y vendedores ambulantes.