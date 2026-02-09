Feminicidios y abatidos por la Policía: hechos que marcaron un fin de semana sangriento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este fin de semana quedó marcado por una preocupante escalada de violencia en distintas zonas del país, con un saldo de al menos dos feminicidios y el abatimiento de cuatro presuntos delincuentes, en hechos ocurridos por separado y que volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad ciudadana.

La primera víctima fue identificada como Marlin Omeris Domínguez Rojas, de 35 años, quien la noche del sábado perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de su expareja, Yois de Jesús Jiménez Diloné, de 53 años. De acuerdo con informes preliminares, el agresor se suicidó luego de cometer el hecho.

En tanto, la mañana del domingo, en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, Amauri Polanco Herrera, de 22 años, habría ultimado con un arma de fuego a su expareja, Noemí Suárez Marte, de 20 años, en momentos en que la joven se encontraba en la vivienda donde residía junto a sus familiares.

Las investigaciones establecen que el agresor se presentó a la vivienda de la víctima alrededor de las 8:30 a.m., alegando que llevaba una computadora para la joven. Una vez en el interior del inmueble, se produjo el disparo que le ocasionó la muerte.

Polanco Herrera fue arrestado en flagrante delito, ocupándosele la pistola marca EKOL, modelo Jackal Dual Compact, calibre 9mm, la cual portaba de manera ilegal y fue utilizada para cometer el crimen.

Además, se le ocupó el vehículo KIA, modelo Niro LX, azul, placa G721900, así como dos teléfonos celulares.

En la escena del hecho, técnicos de la Policía Científica recolectaron un casquillo calibre 9mm, como parte de las evidencias levantadas.

Caen abatidos

Por otro lado, la Policía Nacional informó el pasado sábado que Brandol Miguel Jerez Rodríguez, alias “Brandon”, de 36 años, quien tenía un amplio prontuario delictivo y varias órdenes de arresto en su contra, cayó abatido al enfrentar a tiros a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santiago de los Caballeros.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes policiales daban seguimiento al prevenido con fines de arresto, la noche del jueves, en el sector Reparto Peralta, cuando este, al percatarse de la presencia policial, abrió fuego contra los miembros actuantes, viéndose estos en la obligación de repeler la agresión.

“El antisocial resultó herido y falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud”, dijo la uniformada.

Cae abatido reconocido antisocial “Brandon”Fuente externa

De igual forma, en San Pedro de Macorís, fueron abatidos tres de los presuntos implicados en el asalto perpetrado la mañana del domingo contra la joyería Máximo Oro, ubicada en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, de esa ciudad.

Entre los abatidos figura Yosmal Guzmán Cabrera, alias “El Flaco”, de 24 años, así como un hombre conocido como “El Black” y/o “El Rata”. El tercer involucrado aún no ha sido identificado por las autoridades.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:40 de la madrugada, cuando agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) daban seguimiento a los responsables del citado atraco y lograron ubicar un vehículo sospechoso en una de las habitaciones del referido establecimiento.

Tres presuntos asaltantes caen abatidos en acción legal tras atraco a joyería en San Pedro de MacorísFuente externa

Al verse acorralados, los individuos abrieron fuego contra la patrulla actuante, viéndose los agentes en la imperiosa obligación de repeler la agresión, resultando los agresores con heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, que posteriormente les ocasionaron la muerte.

En la escena, la Policía Científica colectó múltiples evidencias, incluyendo armas de fuego, casquillos, chalecos antibalas, pasamontañas, mochilas y otros objetos, así como un vehículo que fue puesto bajo custodia para fines de investigación.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades competentes, en coordinación con el Ministerio Público.