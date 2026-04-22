Aduanas registra mayor recaudación histórica

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La Dirección General de Aduanas (DGA) reportó que en el primer trimestre de 2026 alcanzó la mayor recaudación de su historia para ese período, mientras que marzo se convirtió en el mes de mayores ingresos en comparación con años anteriores.

También en materia de divisas, las estadísticas oficiales de Aduanas arrojan resultados positivos que reflejan una notable recuperación y crecimiento en el ingreso de estas, marcando un precedente positivo para la economía nacional. Estos resultados son en los primeros 100 días de gestión de Nelson Arroyo como director de la DGA.

En el primer trimestre del año, el promedio de recaudaciones se mantuvo sobre los RD$1,065 millones por día, recaudando unos RD$62,870.54 millones en el referido período, unos RD$1,323.84 millones más de manera interanual.

Y se incautaron US$725,895, EU€21,450.00, así como RD$35,000.00 en la frontera montos equivalentes a unos RD$46,425,774.54, a la tasa de cambio actual.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, atribuyó estos resultados a la implementación de estrategias focalizadas en sectores clave, así como al aumento en el flujo de divisas, lo que, según dijo, refleja un desempeño positivo en la gestión institucional.

Indicó que el principal reto de la entidad es consolidar una gestión aduanera ágil, predecible y alineada con las dinámicas del comercio global, que facilite el tránsito eficiente de mercancías sin afectar los controles, la recaudación ni la seguridad de la cadena logística.

“De manera complementaria, trabajamos en la articulación efectiva con los demás actores del sistema logístico: puertos, aeropuertos, zonas francas y otras entidades del Estado, en el desarrollo del capital humano y en la adopción de estándares internacionales de trazabilidad y cooperación”, expresó.

Durante el período, la DGA desarrolló programas de formación dirigidos al fortalecimiento institucional, con más de 1,800 colaboradores capacitados. Además, personal de la entidad participó en la reunión anual del Comité de Fortalecimiento de Capacidades de la Organización Mundial de Aduanas.

En DGA impulsa una iniciativa de mejora continua en los puntos fronterizos terrestres, que incluye un programa piloto de pasantías operativas en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal.

Además buscan consolidar a la Aduana como un socio estratégico del desarrollo productivo, del nearshoring y de la atracción de inversión.