Aduanas sube sus reservas financieras en 700% en cuatro años

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, reveló que las reservas financieras de la institución aumentaron 700%, más de RD$6,245 millones durante el periodo entre 2021 y 2025, RD$5,438 millones adicionales si se compara con el período 2016-2020.

Indicó que este incremento se logró “sin un solo cambio tributario, sin un solo aumento de impuestos”, destacando que se trata de resultados derivados únicamente de mejoras internas, una gestión orientada a la transparencia y un uso responsable de los recursos.

Además, la gestión de cobros pasó de RD$2,909 millones recaudados en 2019, a RD$6,918 millones en 2025.

Sanz explicó que la automatización de procesos y la aplicación de controles administrativos y financieros más rigurosos aplicados en los últimos años han generado la disponibilidad de más recursos para las finanzas públicas a través de las recaudaciones y ahorros sustanciales para las finanzas de la institución.

Durante una presentación expuso que entre

2020 y 2025, en la DGA se logró automatizar más de 3,000 transacciones que anteriormente se realizaban de manera manual.

Director de Aduanas

Los datos fueron expuestos durante una presentación de Sanz Lovatón para informar sobre el impacto de las transformaciones que han sido impulsadas bajo su gestión en el aspecto en materia administrativa.

Igualmente, destacó que estos avances son el resultado de un proceso continuo de automatización, a través de más de 700 cambios tecnológicos, que, además, de reducir costo, han mejorado la trazabilidad de los procesos.

Sanz Lovatón resaltó que en 2019 se recaudaban alrededor de RD$24 millones por 6,624 colaboradores, mientras que ahora la cifra se ubica en más de RD$54 millones con 4,875 colaboradores. Esta mejora, sostuvo, no solo evidencia una transformación administrativa, sino la corrección de prácticas heredadas que afectaban la eficiencia.

Entre esas prácticas mencionó la existencia de una “nómina en trámite de pensión”, que describió como recursos que se seguían pagando indefinidamente sin culminar el proceso de retiro. “Era simplemente una manera de seguir pagando el trámite. Eso lo hemos reducido en más de un 80%”, expresó.

Asimismo, el gerente financiero de la DGA, Miguel Puente, destacó que entre 2020 y 2025 se generó un ahorro al Estado dominicano de RD$287 millones, en la nómina de trámite de pensiones, al pasar de un gasto mensual de RD$11 millones en 2019 a solo RD$872 mil pesos en 2025.