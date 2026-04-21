Advierte presión por crecer en entorno volátil

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las empresas enfrentan un entorno de alta incertidumbre, impulsado por factores geopolíticos, tecnológicos y económicos, que las obliga a priorizar el crecimiento. Así lo afirmó Marcial González, director de la oficina de Boston Consulting Group para Centroamérica y el Caribe, al señalar que hoy las organizaciones no pueden postergar su expansión pese a la volatilidad.

“El entorno está complejo, pero no podemos quedarnos atrás. Hay un énfasis claro en volver a crecer o crecer con fuerza”, indicó al HOY.

Indicó que uno de los principales desafíos es definir una ambición clara de crecimiento, con metas concretas y retadoras. No obstante, advirtió que ese objetivo debe ir acompañado de una ejecución disciplinada, ya que una estrategia sin implementación efectiva limita los resultados.

Otro reto clave es decidir cómo crecer. Explicó que las empresas deben evaluar el balance entre crecimiento orgánico y el uso de fusiones y adquisiciones para acelerar su posicionamiento en el mercado.

Asimismo, destacó la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como motor de crecimiento, no solo para mejorar la eficiencia, sino para desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio.

Advirtió que, en medio de esta expansión, las compañías deben mantener una estricta disciplina en el control de costos, a fin de evitar que el crecimiento afecte su rentabilidad.

Señaló que las empresas deben prepararse para distintos escenarios en un entorno cambiante y lograr que la estrategia sea asumida por toda la organización, como condición para su ejecución efectiva.