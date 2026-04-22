Punta Catalina aumenta empleados sin subir gasto

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

A pesar de que la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) mantuvo el mismo monto en gastos de personal en enero pasado en relación con el mismo mes de 2025, la cantidad de empleados aumentó en 19.

La empresa estatal destinó US$0.4 millones en gastos de personal en enero pasado, mientras que el número de empleados aumentó de 438 a 457 en un año, según el informe de desempeño del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas.

Los gastos en servicios no personales se incrementaron en US$0.4 millones, al pasar de US$0.5 millones en enero de 2025 a US$0.9 millones en enero de 2026.

Mientras los gastos en materiales y suministros bajaron de US$0.8 millones a US$0.3 millones.

El valor monetario de la facturación ascendió a US$ 53.7 millones, con un incremento de US$0.5 millones. De ese monto, US$53.2 millones corresponde a mercado de contratos y US$0.5 millones al mercado spot.

La energía facturada alcanzó 460.8 gigavatios hora (GWh), lo que representa un incremento de 4.4 GWh respecto a enero de 2025. Cada distribuidora de electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste) compró 153.6 GWh.

El costo total de producción fue de US$20.3 millones.

Actualmente, solo está operando la Unidad I de Punta Catalina, debido a que la Unidad II se encuentra fuera de servicio y entrará en funcionamiento el día 30 de este mes.