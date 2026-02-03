Advierten riesgo en aplicación ley residuos

La aplicación inmediata de la Ley 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), ha intensificado las preocupaciones del sector industrial dominicano, que alerta sobre impactos operativos, comerciales y de abastecimiento derivados, especialmente, de la prohibición a la importación de tapas plásticas sin certificación de biodegradabilidad.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) informó que ha mantenido una participación activa en el proceso de discusión de la normativa desde inicios de 2025, logrando que se corrigieran diversas disposiciones que, a su juicio, no se ajustaban a la realidad productiva del país.

No obstante, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, señaló que la versión final de la ley aún deja “aspectos de profunda intranquilidad” para el sector industrial.

Entre ellos mencionó la prohibición de importar tapas plásticas.

Según Pujols, esta última medida coloca en una situación “inesperada e inexplicable” a sectores clave como alimentos, bebidas, alcoholes y farmacéutica, al tiempo que contradice el fomento al ecodiseño que la propia ley promueve.

“La realidad es que una parte importante de las tapas plásticas utilizadas por estos sectores no se fabrica localmente y debe importarse desde mercados como Estados Unidos y Europa. Una prohibición que entra en vigor en cuestión de días deja a la industria nacional sin alternativas viables”, advirtió Pujols, quien alertó además sobre el riesgo de afectación a la competitividad y un posible desabastecimiento de productos a partir del 16 de febrero de 2026, fecha en que comenzaría a aplicarse la prohibición.

En el mismo sentido, la industria farmacéutica expresó preocupación por las implicaciones de la normativa en el envasado seguro de medicamentos.

La directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (InfadomI), Patricia Mena, indicó que el sector valora los objetivos ambientales de la ley, pero subrayó que las tapas y componentes plásticos utilizados en medicamentos “no son plásticos convencionales”, sino insumos técnicos especializados diseñados para garantizar esterilidad, hermeticidad, estabilidad e inviolabilidad, incluyendo sistemas de seguridad infantil.

Mena explicó que estos componentes no se fabrican localmente y deben importarse bajo estrictos estándares regulatorios, por lo que cualquier restricción imprecisa puede afectar tanto la producción nacional como el abastecimiento de medicamentos importados.