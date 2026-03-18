AERODOM despliega plataforma digital para optimizar operaciones y gestionar sus seis aeropuertos

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AERODOM ha iniciado el despliegue de un nuevo sistema digital de operaciones en su red de seis aeropuertos en la República Dominicana. Esta iniciativa constituye un componente clave de la estrategia de AERODOM para continuar modernizando las operaciones aeroportuarias y apoyar el crecimiento sostenido del tráfico aéreo y el turismo en el país.

La nueva plataforma integra una base de datos operativa aeroportuaria (AODB) de última generación con avanzadas capacidades de gestión de recursos, lo que permite el intercambio de datos en tiempo real y una mejor coordinación entre los actores del aeropuerto. Al centralizar la información operativa y automatizar procesos clave, el sistema permite a los equipos de AERODOM gestionar vuelos, puertas, posiciones y mostradores de check-in de manera más eficiente, al tiempo que mejora el desempeño general y la resiliencia de los aeropuertos. La plataforma también incorpora planificación predictiva de recursos y comunicación en tiempo real entre aerolíneas, operadores de asistencia en tierra y equipos aeroportuarios, lo que ayuda a reducir cuellos de botella operativos y a responder de forma más eficaz a cambios en los itinerarios.

El despliegue inició con la exitosa activación del sistema el 2 de marzo en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en Santo Domingo, marcando un hito clave en la transformación digital de la red aeroportuaria de AERODOM. Posteriormente, el 16 de marzo, el sistema fue implementado con igual éxito en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata.

Esta transformación forma parte de la hoja de ruta digital más amplia de AERODOM, orientada a fortalecer la resiliencia operativa y ofrecer una experiencia más fluida a los pasajeros en toda su red de aeropuertos, que incluye el Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo, el Aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata, los aeropuertos Juan Bosch y Arroyo Barril en Samaná, el Aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer en Santo Domingo Norte, y el Aeropuerto María Montez en Barahona.

“A medida que nuestras operaciones continúan creciendo en la República Dominicana, es fundamental que nuestros sistemas operativos evolucionen al mismo ritmo”, afirmó Damien Stephan, CFO de AERODOM. “Esta nueva plataforma digital representa un paso importante en nuestra estrategia para seguir ofreciendo altos estándares de servicio y excelencia operativa en toda la red de AERODOM. Más que una actualización tecnológica, es un motor clave para garantizar que los aeropuertos de AERODOM se mantengan entre los más eficientes e innovadores de la región, en línea con los altos estándares operativos de VINCI Airports”.

La tecnología está siendo implementada en colaboración con el proveedor de tecnología aeroportuaria AirportLabs, cuyas soluciones se utilizan actualmente en más de 80 aeropuertos en todo el mundo, incluidos grandes hubs internacionales como Dubái, Frankfurt, London Gatwick y Amsterdam Schiphol.