AES presenta proyectos de inversión embajadora EE.UU.

El presidente de AES Dominicana, Edwin De los Santos, se reunió con la embajadora de Estados Unidos Leah Campos, como parte de una agenda institucional orientada a presentar los principales proyectos de inversión de la empresa en infraestructura energética, así como la expansión de la capacidad de importación y distribución de gas natural en el país.

La embajadora norteamericana también sostuvo una reunión con el ministro de Industria y Comercio, Yayo Sanz Lovatón, con quien conversó sobre seguir fortaleciendo los lazos de colaboración bilateral y la agenda estratégica en materia de comercio e inversión entre ambas naciones.

En la reunión con De los Santos se abordó la importancia estratégica de la terminal de gas natural, así como su capacidad de expansión de manera confiable, bajo un modelo de crecimiento estratégico denominado “LNG plug and play”, diseñado para atender de forma ágil y segura la creciente demanda energética del país.

La terminal de recepción, exportación y regasificación de AES Dominicana se consolida como el principal y más eficiente punto de entrada de gas natural proveniente de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, lo que posiciona a la empresa como el mayor importador de gas natural estadounidense en el mercado dominicano. Durante 2025, las importaciones de gas natural totalizaron 4,000,000 m³ de GNL, superando el récord alcanzado el año anterior.

Mientras que en la conversaciones con el ministro de Industria y Comercio se habló de la importancia de mantener y reforzar la lucha contra el comercio ilícito, mediante el uso de tecnología, controles más eficientes y la cooperación interinstitucional, a fin de proteger los mercados formales, y contribuir a la estabilidad regional.

Ambas autoridades expresaron el interés compartido en desarrollar y potenciar la colaboración en la promoción de las zonas francas y la industria de los semiconductores, explorando oportunidades para la cooperación, la fabricación y el fortalecimiento de capacidades industriales, en línea con las tendencias globales de relocalización de cadenas de suministro.