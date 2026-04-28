Afirman Academia Ciencias no tiene posición proyecto Romero

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La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) no tiene posición oficial sobre el proyecto minero Romero en San Juan que busca realizar la empresa GoldQuest Mining.

La afirmación fue realizada por el economista y tesorero de la ACRD, José Luis de Ramón en su cuenta de la red social X.

Aclaró que “algunos miembros lo apoyan fervientemente. Otros lo enfrentan también fervientemente”, pero no hay posición oficial.

Reveló que la ACRD está preparando un reporte comprensivo que incluye aspectos ecológicos, económicos, legales etc. sobre esta operación minera.

“Pronto se dará a conocer el resultado del estudio. Hasta ese momento sólo hay opiniones individuales pero no hay posición oficial”, resaltó.

Este lunes GoldQuest Mining expresó su disposición a respaldar la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la región Suroeste, como parte de un enfoque orientado a fortalecer la transparencia, el diálogo multisectorial y la toma de decisiones basadas en evidencia científica.