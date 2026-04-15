Agrotécnica Central: 25 años impulsando la agricultura en RD

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Agrotécnica Central celebró su 25 aniversario en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector agropecuario y su rol como aliado estratégico del productor dominicano.

Con más de dos décadas de trayectoria, la empresa ha consolidado su posicionamiento como referente en la importación, comercialización y distribución de insumos agrícolas de alta calidad en todo el territorio nacional.

Durante la actividad, que reunió a productores, distribuidores, aliados comerciales y representantes del sector, se destacó la evolución de la empresa y su impacto en la productividad agrícola del país.

El presidente del Grupo Perfesa, José Ramón Peralta Fernández, subrayó que estos 25 años son el resultado de una visión basada en la colaboración y la confianza.

“La agricultura no avanza sola; avanza cuando se construyen alianzas, cuando se trabaja en equipo y cuando se piensa en el bienestar colectivo”, expresó.

Asimismo, indicó que el crecimiento de AgrotécnicaCentral ha sido posible gracias al respaldo de productores, distribuidores, técnicos y socios internacionales, así como a la incorporación constante de soluciones innovadoras que mejoran la productividad, protegen los cultivos y elevan la calidad de las cosechas.

La empresa ha sido pionera en el establecimiento de alianzas estratégicas para la importación de productos provenientes de mercados como China e India, facilitando al productor dominicano acceso a insumos más competitivos y eficientes.

Desde sus inicios, con operaciones concentradas en el Este, el Sur y Santo Domingo, Agrotécnica Central ha logrado expandir su cobertura hasta alcanzar todo el país.

“Hoy podemos decir con satisfacción que acompañamos al productor dominicano en cada región agrícola”, afirmó Peralta Fernández.

Actualmente, la empresa cuenta con un portafolio de más de 350 productos, incorporando soluciones innovadoras como bioestimulantes y tecnologías biológicas, alineadas con las tendencias globales del manejo agrícola sostenible.

Además, mantiene alianzas estratégicas con empresas de India, China, Brasil, España México y Colombia, consolidando una red internacional que respalda la calidad de sus productos.

Como parte de la conmemoración, la empresa reconoció a destacados distribuidores por su trayectoria y compromiso: Delis Minerva CéspedesJiménez (Doña Iris Agroveterinaria), Rolando Alcántara Sánchez (Agrofelsa), Julio Aramis Mora(Agro-Accesorios Mora) y Thomas Hardegger (Agro Estrella).

El acto incluyó además el develamiento de un símbolo conmemorativo por los 25 años de la empresa, así como el reconocimiento al vicepresidente Jaime Peralta por su labor en el desarrollo de alianzas internacionales, y al gerente general Juan Luis Bueno, por su liderazgo durante más de 18 años.

Finalmente, Peralta Fernández agradeció al equipo humano de la empresa, resaltando su compromiso y calidad como uno de los principales pilares de su crecimiento.