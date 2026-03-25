Buscan fortalecer sector cárnico en RD

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Con el objetivo de fortalecer las relaciones estratégicas con socios comerciales y actores vinculados al sector cárnico, Agropecuaria Santo Domingo (ASD) y su marca MrFoods celebraron su tradicional “Soft Cookout”.

ASD, planta procesadora con 40 años de trayectoria, resaltó esta propuesta innovadora que responde a las tendencias del consumidor durante el encuentro celebrado en la Feria Agropecuaria Nacional 2026.

Los ejecutivos de (ASD) y su marca MrFoods donde resaltaron el liderazgo que han tenido siendo referente del sector cárnico nacional en el procesamiento de carne.

En la actividad, la empresa resaltó el posicionamiento de productos cárnicos diferenciados. Su línea incluye cortes frescos y marinados diseñados para una preparación rápida y de alta calidad, consolidando su presencia en el mercado local, el Caribe y Centroamérica. MrFoods ofrece soluciones que combinan conveniencia y sabor.