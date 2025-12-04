¿Cómo ahorrar en Navidad sin endeudarse en enero?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONEPCO), Altagracia Paulino, exhortó a la población dominicana a planificar sus gastos durante la época navideña para evitar endeudamientos y dificultades económicas en enero.

Durante una entrevista en el programa UNO+ UNO de Teleantillas, Paulino advirtió que el mes de enero suele ser “el más largo del año” por la carga financiera que enfrentan las familias tras las celebraciones. En ese sentido, recomendó elaborar un presupuesto realista, guardar al menos un 10% de los ingresos y priorizar las necesidades básicas antes de realizar compras.

La dirigente sugirió además comparar precios en diferentes establecimientos, aprovechar ofertas reales y revisar folletos y plataformas digitales antes de adquirir productos.

También llamó a optar por regalos significativos en lugar de costosos, enseñar a los niños a ser realistas con sus expectativas y fomentar el consumo responsable.

En cuanto a las celebraciones, Paulino aconsejó planificar menús con anticipación, coordinar cenas colectivas y utilizar recetas económicas para reducir gastos. Asimismo, alertó sobre los riesgos de fraudes en compras por internet, instando a verificar directamente con hoteles o comercios antes de realizar pagos.

La presidenta del ONEPCO también destacó la importancia de reutilizar adornos navideños, evitar el uso de plásticos de un solo uso y aprovechar ferias comunitarias y artesanales como alternativas de bajo costo.

Finalmente, pidió moderar el consumo de alcohol y mejorar la organización del tránsito para prevenir accidentes durante las festividades.

Concluyó que ahorrar en Navidad no significa renunciar a disfrutar, sino hacerlo de manera equilibrada y sostenible, cuidando tanto el bolsillo familiar como la economía nacional.