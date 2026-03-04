Heidi Espinal asume como nueva directora del CEDI-Mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La ingeniera Heidi Espinal asumió formalmente la Dirección General del CEDI-Mujer, reafirmando el compromiso institucional con una atención integral, digna y de calidad dirigida a mujeres dominicanas, tanto adolescentes como adultas.

Egresada de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), cuenta con maestrías en Administración de la Construcción y en Gestión y Dirección de Proyectos. Además, posee formación en Alta Dirección Pública por la Fundación Ortega-Marañón, en España. Su trayectoria profesional está respaldada por una sólida experiencia en gestión pública y dirección estratégica.

Durante su carrera, ha desempeñado importantes funciones en el Estado dominicano, incluyendo responsabilidades en la Dirección General de Aduanas y como gerente provincial en Santiago de la Unidad de Objetivos de Políticas Públicas de la Presidencia de la República Dominicana. Desde esta última posición, dio seguimiento a los compromisos asumidos por el presidente de la República en los Consejos de Gobierno y en las visitas realizadas a la provincia de Santiago de los Caballeros.

Asimismo, sostuvo encuentros con líderes comunitarios y trabajó junto al Consejo Económico y Técnico Provincial para canalizar soluciones a las principales necesidades de las comunidades.

La designación de Espinal se enmarca en la visión estratégica impulsada por la nueva coordinadora del Gabinete de Política Social del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, la doctora Geanilda Vásquez, orientada a fortalecer la institucionalidad, optimizar la gestión pública y consolidar políticas sociales más eficientes, inclusivas y centradas en las personas, especialmente en la protección y el bienestar de las mujeres dominicanas.

Al asumir sus nuevas funciones, la ingeniera Espinal expresó, que “asumo esta responsabilidad con profundo compromiso y vocación de servicio. Mi prioridad será fortalecer el modelo de servicios integrados del CEDI-Mujer, garantizar una atención humanizada y continuar elevando los estándares de calidad para cada mujer que acude a nuestra institución”.

De igual manera, subrayó la importancia de la articulación interinstitucional para alcanzar resultados sostenibles:

“El trabajo coordinado entre instituciones es clave para ampliar el impacto de nuestras acciones. Seguiremos consolidando alianzas estratégicas que nos permitan ofrecer respuestas oportunas y efectivas a las mujeres dominicanas”.

La nueva directora reiteró que su gestión estará enfocada en la eficiencia institucional, la mejora continua de los procesos y el fortalecimiento de los equipos técnicos, con la firme convicción de consolidar al CEDI-Mujer como referente nacional en la promoción de los derechos, la salud y el bienestar de las mujeres.