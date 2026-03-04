Domenico Geminiani se corona campeón en la quinta parada del Tour Canita

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

PUNTA CANA.- El golfista profesional Domenico Geminiani se coronó campeón de la quinta parada del Tour Canita Mastercard Banreservas, celebrada este fin de semana en el campo La Estancia Golf Course, en La Romana.

Para Geminiani es la cuarta parada que gana de la temporada; consiguió la primera en septiembre. Esta se alzó con score de 67+70+66, para terminar con 203 golpes, -13 bajo el par de la cancha. En noviembre la tercera parada, con 67+70+66. La cuarta en parejas, junto a Anthony García.

La quinta parada la ganó con scores de 67+68+67, con -14 bajo el par.

Chris Nido y Manuel Torres lo escoltaron, con 202 y 207, respectivamente.

En la Mid-Amateur, Oscar Sánchez la dominó, con scores de 68+74+73, seguido de Ángel Sartorius, con 76+76 y 71. Marcel Olivares tercero con tarjetas de 76+78+74.

En la Senior, Juan Campusano con doble tarjeta de 71, se coronó. Cledy Córdoba con 71+76, llegó segundo. Tercero para Guillermo Pumarol, con scores de 78+79.

La sexta parada del evento será celebrada los días 27, 28 y 29 de marzo en el campo La Cana de Puntacana Resorts & Club.

El torneo tiene la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y contó con el patrocinio de Mastercard Banreservas, Puntacana Resort And Club, Olsa, Wendys, Fiduciara Reservas, Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Mitre, Pizza Hut, Chilis, Hartemania, Airport Team Solution, Cerveza Canita, Fedogolf y TIMM.