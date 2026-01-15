AILA va en picada, arribaron menos pasajeros en 2025

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Aunque por el Aeropuerto de Las Américas (AILA) llegó el 22% de los más de 11.6 millones de visitantes el año pasado, por la principal terminal aérea del país siguen llegando menos pasajeros, cuando se comparan las cifras del 2025 con los dos últimos años, según demuestran las estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur).

A diferencia del AILA, por los aeropuertos de Punta Cana y La Romana sigue aumentando las llegadas de visitantes, alcanzando estás terminales en 2025 un 8 y 43 por ciento más que en el 2024.

De acuerdo a las estadísticas, de enero a diciembre del 2025, por el AILA llegaron 1,906,933 visitantes. Sin embargo, cuando se compara con los años 2024 y 2023, se encuentra que hay un 5% menos de llegadas con respecto a estos años. En detalle, el año pasado llegaron por la terminal 97,112 visitantes menos que en el 2024 y 94,973 menos que en el 2023.

A principios de diciembre, el ministro de Turismo David Collado, llamó a las autoridades de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que opera el AILA, a “apretar el paso en las inversiones de la modernización del terminal”, ya que esta está rezagada frente a los avances de otros aeropuertos. Aerodom informó que ha invertido US$30 millones para mejorar la terminal.