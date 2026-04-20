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Desde las primeras horas de este lunes, miles de ciudadanos se vieron afectados por fallas en el servicio del Metro y Teleférico Santo Domingo de la de la Línea 1 y 2.

La interrupción del sistema provocó largas filas, aglomeraciones y retrasos significativos, dejando a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales luchando por llegar a tiempo a sus destinos.

En medio del desorden, el malestar se hizo evidente entre quienes, impotentes, observaban cómo pasaban los minutos sin una solución inmediata.

"El mar de gente" que hoy llegó tarde a sus trabajos por fallas en el Metro y Teléferico

Algunos usuarios optaron por abandonar las estaciones en busca de transporte alternativo.

Mientras otros permanecieron esperando, con la esperanza de que el servicio se restableciera.

El servicio de la Línea 1 y 2 Del Metro y Teleférico Santo Domingo ha sido restablecido

Luego de varios minutos el servicio fue reestablecido y los usuarios podrán acceder al sistema de forma gratuita.

“Agradecemos su comprensión y ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados”, indicó la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles precisos sobre las causas de la falla.

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