AIRD: reforma a Ley de Procompetencia debe fortalecer la lucha contra la competencia desleal

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) planteó la necesidad de fortalecer el marco legal de defensa de la competencia como instrumento clave para combatir prácticas desleales que distorsionan los mercados, afectan a las empresas formales y perjudican a los consumidores.

Durante el Encuentro Industrial “Hacia un nuevo marco legal de defensa de la competencia en la República Dominicana”, que contó con la participación de María Elena Vásquez Taveras, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), el liderazgo industrial valoró como oportuna la iniciativa de reforma a la Ley 42-08, y consideró que debe permitir actualizar las reglas del mercado y reforzar la competencia leal en el país.

Al intervenir en la apertura del encuentro, Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, afirmó que reformar la Ley sobre Defensa de la Competencia representa un paso oportuno para modernizar las reglas que regulan los mercados y fortalecer la competencia leal. Señaló que la industria espera que el nuevo marco jurídico permita sancionar con mayor eficacia prácticas desleales que afectan el funcionamiento de los mercados, como los ilícitos, el contrabando y las falsificaciones.

Sostuvo que cuando las reglas del juego son claras y las instituciones funcionan con criterios técnicos y procesos ágiles, las empresas tienen mayor confianza para invertir, innovar y generar empleos. “Las economías modernas requieren reglas claras y adaptadas a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y comerciales”, expresó.

Subrayó que un sistema de competencia sólido también contribuye a los objetivos de Meta RD 2036, orientados a construir una economía más competitiva, institucionalmente robusta y con crecimiento inclusivo.

Brache concluyó destacando que una competencia justa beneficia a todo el país: “Cuando la competencia es justa, ganamos todos”.

Mientras, Vásquez Taveras explicó que el anteproyecto de Ley Antimonopolio y de Competencia Económica constituye una transformación estructural del marco legal vigente y responde a un proceso técnico respaldado por organismos internacionales. Señaló que, tras dieciocho años de promulgación de la Ley núm. 42-08 y nueve años de plena vigencia, el país cuenta hoy con una propuesta moderna orientada a fortalecer la seguridad jurídica, consolidar la institucionalidad económica y promover mercados más dinámicos, transparentes y competitivos, factores clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones.

La presidenta de ProCompetencia destacó que la iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libre empresa, fortaleciendo las capacidades de la autoridad de competencia para asegurar que todos los agentes económicos compitan en igualdad de condiciones. “Donde prevalece la libre competencia, el talento empresarial puede desplegar todo su potencial, la innovación abre nuevas oportunidades y la economía alcanza su mayor capacidad de crecimiento. Ese es, precisamente, el verdadero poder transformador de la competencia”, afirmó.

El encuentro industrial concluyó con un panel dirigido por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, en el que los presentes pudieron formular múltiples inquietudes sobre la propuesta del nuevo marco legal entregado al Poder Ejecutivo.