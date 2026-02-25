Exhorta utilizar las herramientas contra las prácticas desleales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez, exhortó al empresariado a acercarse a la institución y conocer las herramientas disponibles para enfrentar distorsiones del mercado, barreras injustificadas al comercio y prácticas que limitan la sana competencia.

Afirmó que, más allá de las sanciones, que constituyen el último recurso, ProCompetencia ofrece mecanismos concretos que benefician directamente al empresario que actúa con apego a la ley.

Explicó que, si se sospecha que un competidor incurre en prácticas desleales como acuerdos de precios, boicots o exclusividades abusivas, se puede presentar una denuncia ante la entidad para que la Dirección Ejecutiva inicie una investigación y evalúe las pruebas y las condiciones del mercado.

Indicó que, cuando un sector enfrenta regulaciones que considera injustificadas o que cierran el mercado de manera artificial, la institución puede revisar la normativa y emitir una opinión técnica objetiva e independiente.

“Nuestras recomendaciones han incidido en proyectos de ley y resoluciones regulatorias que, de haber entrado en vigor tal como estaban diseñadas, habrían perjudicado a empresas como las suyas”, expuso.

Mientras que el presidente de la de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, Ángelo Viro, afirmó que garantizar condiciones de competencia equitativas permite que el talento, la innovación y el esfuerzo se conviertan en los verdaderos motores del éxito empresarial. Indicó que la existencia de reglas claras fomenta la inversión, promueve la productividad y contribuye al desarrollo sostenible.

Aseguró que las empresas no temen competir, lo que necesitan es hacerlo en igualdad.