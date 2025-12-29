AIRD resalta aportes del sector industrial a dinamismo del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Al cierre de 2025, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) compartió los principales datos de gestión del año, resaltando el aporte del sector industrial al dinamismo económico, así como las acciones desarrolladas en coordinación con las autoridades y otros actores del sistema productivo.

Para el 2026, la AIRD mantiene una agenda institucional orientada a la continuidad del diálogo regulatorio, la consolidación de los avances alcanzados durante 2025 y el fortalecimiento de la formalidad, la productividad y la competitividad del sector industrial.

Por su parte, los socios de AIRD asumen el compromiso de mantener las inversiones en el país durante el nuevo año y de fomentar la generación de empleos de calidad en el sector industrial.

Igualamente, continuarán enfocados en apoyar de manera firme la iniciativa META 2036 como ejemplo evidente de su confianza en las alianzas público-privadas en el país.

La META 2036 es una estrategia del Gobierno que busca que el país duplique el producto interno bruto (PIB) para esa fecha a través de una serie de acciones.

Durante el año 2025, pese a la desaceleración del timo de crecimiento, el sector industrial mantuvo un desempeño sostenido, contribuyendo de manera significativa a la generación de empleos formales, al fortalecimiento de los encadenamientos productivos y al dinamismo del mercado interno, consolidándose como uno de los pilares de la actividad económica nacional.

Como indicador del comportamiento de la actividad manufacturera, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) registró en noviembre 59.42 puntos, ubicándose de manera consistente por encima del umbral de 50 que indica expansión del sector. Este resultado refleja una evolución favorable en variables clave como producción, ventas y empleo durante el cierre del año. El año pasado la AIRD anunció que invertiría más de RD$87,000 millones en el 2025.