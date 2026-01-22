Alcalde Ulises Rodríguez se reúne con embajador Tony Raful en FITUR 2026, Madrid

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, sostuvo un encuentro institucional con el embajador dominicano en España, Tony Raful, en la sede de la Embajada de la República Dominicana en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, escenario donde el país proyecta su crecimiento turístico, cultural y económico ante el mundo.

Durante la visita, el alcalde Rodríguez destacó la importancia de contar con una representación diplomática de alto nivel, al definir a Tony Raful como “un lujo de embajador”, resaltando su sensibilidad cultural, su formación literaria y su firme compromiso con la proyección internacional de la República Dominicana.

En el encuentro, ambas autoridades abordaron temas estratégicos vinculados al crecimiento y desarrollo de Santiago de los Caballeros, una ciudad que según expresó el alcalde atraviesa un proceso sostenido de transformación urbana, cultural y turística que genera interés tanto a nivel nacional como internacional.

“Santiago pasó a otro nivel. Cuando la gente nos visita es testigo de una ciudad renovada, que hoy ofrece cultura, historia, arquitectura y desarrollo”, afirmó Rodríguez, al invitar a la comunidad dominicana en el exterior y a los visitantes internacionales a conocer de cerca esta transformación.

Asimismo, el alcalde resaltó el potencial de Santiago para impulsar la proyección de productos dominicanos como los cigarros y el ron, así como su creciente turismo cultural, elementos que, dijo pueden fortalecerse a través del acompañamiento diplomático y la promoción internacional.

En tanto, el embajador Tony Raful expresó sentirse honrado de recibir al alcalde de Santiago, a quien definió como un amigo y compañero de muchos años, con una trayectoria compartida en los procesos de cambio democrático de la República Dominicana.

Raful elogió la gestión municipal de Ulises Rodríguez, calificándola como intensa y ejemplar, y aseguró que su liderazgo constituye un motivo de orgullo no solo para Santiago, sino para toda la nación dominicana. También valoró positivamente la participación de la Alcaldía de Santiago en FITUR 2026, destacando su visibilidad y posicionamiento.

El diplomático manifestó su disposición de visitar próximamente la ciudad de Santiago para recorrer sus principales espacios históricos y culturales, incluyendo el Monumento a los Héroes de la Restauración, hoy convertido en un museo emblemático con relevantes exposiciones artísticas.

El encuentro reafirma el compromiso de fortalecer los vínculos institucionales y diplomáticos, con el objetivo de continuar posicionando a Santiago de los Caballeros como una ciudad moderna, cultural y abierta al mundo.