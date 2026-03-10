Alza del petróleo podría disparar subsidios a combustibles en República Dominicana, advierte economista

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz, advirtió que la escalada en los precios del petróleo y del gas natural, provocada por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, incrementará la inflación a nivel global y presionará al alza las tasas de interés de los títulos de deuda pública a largo plazo.

Explicó a periodistas del Hoy Digital que, en el caso de la República Dominicana, el impacto directo de la guerra en su economía se reflejaría principalmente en las finanzas públicas, ya que se prevé un aumento en los precios de los combustibles o en los subsidios destinados a estos.

“Hay que decir que las importaciones de petróleo representan el 18% de las importaciones totales y consume alrededor de 149 mil barriles de petróleo diario; a esto habrá que señalar que por cada 1 dólar en que se incrementa el precio internacional la factura petrolera del país se incrementa en alrededor de 77 dólares adicionales, impactando la balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza de pagos”, manifestó el catedrático.

Señaló, además, que en el panorama macroeconómico del Presupuesto de 2026 de la nación caribeña se proyecta un precio del petróleo de 47 dólares por barril. Sin embargo, si la cotización actual del crudo West Texas Intermediate se mantiene alrededor de los 100 dólares, el Estado estaría comprándolo con un sobreprecio de 53 dólares por barril (100-47=53).

“Por lo que, con un consumo de 149 mil barriles diarios, el país está pagando 7,897,000 millones de dólares diarios (53×149 mil barriles diarios) como sobrecoste por el aumento en los precios internacionales del petróleo”, detalló.

Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASDFuente externa

Asimismo, Antonio Ciriaco Cruz indicó que, si los precios internacionales del petróleo se mantienen en 100 dólares por barril o más, el subsidio a los combustibles en República Dominicana podría superar los 25 mil millones de pesos en 2026. Agregó que, si el Gobierno asumiera un subsidio semanal de 600 millones de pesos, el destinado al sector eléctrico alcanzaría los 115 mil millones de pesos.

“Otro elemento a resaltar es que existen otros efectos colaterales debido a que el escalamiento en los precios internacionales de petróleo genera expectativas inflacionarias y presionaría el tipo de cambio por un alza en el valor de las importaciones, induciendo a los bancos centrales a cambiar su postura hacia una política monetaria más restrictiva, provocando alza en las tasas de interés, afectando el consumo y la inversión privada”, pronunció el experto.

Finalmente, el economista destacó que el país tiene muy poco margen de acción para mitigar los efectos de este choque externo. “Lo más factible es proteger a los grupos más vulnerables a través de incrementar los subsidios focalizados para los combustibles y la energía”, exhortó.