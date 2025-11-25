ANAMARA celebra encuentro empresarial en el marco de su 47 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Importadores y Distribuidores de Repuestos Automotrices, Accesorios y de Movilidad (ANAMARA, ORG) celebró su Encuentro Empresarial 2025, un evento que reunió a sus empresas asociadas en el marco de la conmemoración del 47 aniversario de la institución, desarrollado en el Salón Churchill III del Hotel Intercontinental.

La jornada inició con las palabras de bienvenida del presidente del Consejo Directivo de ANAMARA, Juan Manuel Núñez González, quien destacó el crecimiento de la asociación, el fortalecimiento institucional y el compromiso continuo con la transparencia, la competencia justa y el desarrollo del sector automotriz.

El programa incluyó una serie de conferencias magistrales y espacios de diálogo orientados a temas económicos, regulatorios, sostenibles y de relevo generacional, todos diseñados para aportar valor y actualización a los empresarios del sector.

La primera ponencia estuvo a cargo del economista Bernardo Fuente, segundo vicepresidente de Estudios Económicos en el Banco BHD León, quien presentó el análisis “Rasgos Principales de la Economía de la República Dominicana 2024 – 2025”, ofreciendo una visión clara sobre las tendencias macroeconómicas y su impacto en el mercado local.

Seguido, la ingeniera Mariely Ponciano, directora ejecutiva de NUVI, impartió la conferencia “Responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador”, destacando los avances del país en materia de economía circular, sostenibilidad y gestión de residuos.

Posteriormente, la consultora Lya Mata, directora de Asuntos Públicos de Blue Compass Consulting, presentó el informe “Acciones del mercado importador y competencia desleal”, abordando los desafíos actuales y las acciones regulatorias necesarias para combatir el comercio ilícito.

El evento también contó con la participación de Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC, quien expuso sobre el trabajo de la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) y la importancia del comercio responsable en el país.

Tras un almuerzo institucional, los asistentes disfrutaron de la conferencia magistral de cierre a cargo del experto internacional argentino Martín Quirós, consultor y autor especializado en empresas familiares, con el tema: “De empresa familiar a familia empresarial: Cómo conseguir el éxito futuro”.

El encuentro finalizó con un enriquecedor Panel Familiar de Relevo Generacional, con la participación de representantes de Grupo KyG, Importadora La Plaza y Arias Motors, quienes compartieron experiencias reales de transición, liderazgo y continuidad empresarial.

El presidente de ANAMARA, Juan Manuel Núñez, ofreció las palabras de cierre, agradeciendo la participación de todos y destacando los valores que han sostenido a la asociación por casi cinco décadas: respeto, transparencia, unidad y compromiso.

ANAMARA Org. es una asociación sin fines de lucro, de beneficio mutuo creada para mantener y encauzar la actividad comercial de los asociados por las vías de ética comercial y de la competencia legal, en un ambiente de cordialidad y comprensión entre todos los sectores de la vida nacional.

ANAMARA reafirmó su misión de continuar fortaleciendo la industria automotriz dominicana, promoviendo buenas prácticas, competitividad y colaboración entre sus más de 100 empresas afiliadas.