Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Empresarial

Andrés Tejada es electo frente a SAM

La nueva junta directiva, que asumirá funciones el próximo 11 de febrero de 2026 para el período 2026-2027

La nueva directiva.

La nueva directiva.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Sociedad Acción Multiempresarial (SAM) realizó su asamblea eleccionaria en la que resultó ganadora la plancha “Unidad y Fortaleza”, encabezada por Andrés Tejada, consolidando un proceso democrático que fortalece la institucionalidad de esta organización empresarial con 37 años de trayectoria.

Al ser seleccionado en el cargo, Tejada expresó que “agradezco a Dios y a cada miembro de la Sociedad Acción Multiempresarial. Acogemos este triunfo con humildad y profundo respeto a la sociedad y sus miembros. Hago un llamado a la unidad: juntos trabajemos para la fortaleza del SAM."

La nueva junta directiva, que asumirá funciones el próximo 11 de febrero de 2026 para el período 2026-2027, estará conformada, además, por Estanilao de los Santos, vicepresidente, Cirilo Báez, tesorero, Felix Durán, secretario, Madel Torres, secretaria de Organización, Alejandro Gómez, secretario de Relaciones Públicas.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking