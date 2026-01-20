Andrés Tejada es electo frente a SAM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Acción Multiempresarial (SAM) realizó su asamblea eleccionaria en la que resultó ganadora la plancha “Unidad y Fortaleza”, encabezada por Andrés Tejada, consolidando un proceso democrático que fortalece la institucionalidad de esta organización empresarial con 37 años de trayectoria.

Al ser seleccionado en el cargo, Tejada expresó que “agradezco a Dios y a cada miembro de la Sociedad Acción Multiempresarial. Acogemos este triunfo con humildad y profundo respeto a la sociedad y sus miembros. Hago un llamado a la unidad: juntos trabajemos para la fortaleza del SAM."

La nueva junta directiva, que asumirá funciones el próximo 11 de febrero de 2026 para el período 2026-2027, estará conformada, además, por Estanilao de los Santos, vicepresidente, Cirilo Báez, tesorero, Felix Durán, secretario, Madel Torres, secretaria de Organización, Alejandro Gómez, secretario de Relaciones Públicas.