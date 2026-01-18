Gobierno y Refidomsa firman acuerdo para fortalecer el desarrollo de hidrocarburos en el país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno consolidó la coordinación institucional para el desarrollo del sector hidrocarburos con la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), una alianza estratégica orientada a fortalecer las iniciativas y proyecciones de este subsector en un momento clave para el país.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, Samuel Pereyra, quienes asumieron compromisos para impulsar este importante sector de la economía nacional.

El memorando contempla la cooperación en el intercambio de conocimientos, recursos humanos y tecnologías, con un enfoque principal en la exploración y explotación de hidrocarburos, así como la ejecución conjunta de programas y proyectos de interés común.

Asimismo, establece la integración de mejores prácticas en materia de seguridad, salud, medioambiente y gestión de riesgos, además de la promoción de la inversión privada, el cumplimiento de estándares ambientales y la capacitación del personal técnico vinculado a este subsector.

El ministro Joel Santos destacó la importancia del acuerdo, especialmente por el momento estratégico que atraviesa la República Dominicana en materia de hidrocarburos y energía, y valoró la colaboración sostenida de Refidomsa y de su presidente.

“Estamos seguros de que Refidomsa tiene las herramientas necesarias para colaborar con nosotros, como siempre lo ha hecho, y agradecemos la cooperación de nuestro amigo Samuel Pereyra en todos los aspectos”, expresó el funcionario.

De su lado, Pereyra señaló que, desde que asumió la presidencia del Consejo, la Refinería y el Ministerio de Energía y Minas han trabajado de manera conjunta. Indicó que el acuerdo formaliza una colaboración técnica para el desarrollo y la investigación de los hidrocarburos en el país.

“Refidomsa siempre estará de la mano y cooperará con el Ministerio de Energía y Minas en estos proyectos, o en cualquier otro que sea en beneficio de nuestro país”, aseveró Pereyra, quien también destacó los avances logrados en esta materia y en el sector energético bajo la gestión del ministro Santos.

Durante el acto de la firma, realizado en el Ministerio de Energía y Minas, el viceministro de Hidrocarburos, Noel Báez, explicó que el acuerdo busca articular la capacidad corporativa de Refidomsa con la rectoría y capacidad técnica del MEM, a fin de fortalecer los estudios geoquímicos y geofísicos e impulsar la exploración.

Sobre el memorándum

El memorando incluye la promoción y coordinación de programas y proyectos de exploración en las cuencas sedimentarias nacionales, así como capacitaciones, pasantías, prevención de daños, respuesta a derrames, atención de emergencias y actividades de preparación y recuperación ante eventos adversos.

Para la implementación del acuerdo, las partes acordaron la creación de un grupo de trabajo consultivo y técnico que coordinará la ejecución de las actividades, con reuniones al menos una vez al año. Cada institución designará un coordinador y las decisiones requerirán la aprobación expresa del Ministerio de Energía y Minas para efectos operacionales o regulatorios.

Al acto de firma asistieron Lorenzo Guzmán y Luis Ricardo Miñoso, de Refidomsa, así como Julissa Matos, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.