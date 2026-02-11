Aneih recibe certificación ISO 9001:2015 y llama a cumplir normativas de calidad

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) recibió hoy el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, otorgado por Aenor Dominicana, y exhortó a que en el país se cumplan las normativas de calidad para los productos que se comercializan en el territorio nacional.

Durante el acto, el presidente de la Aneih, Ángelo Viro, también llamó a un diálogo urgente entre el sector público y privado para elevar la calidad de los productos que circulan en el mercado nacional y proteger a la industria dominicana frente a prácticas que afectan la competencia leal.

En ese contexto, sostuvo que el fortalecimiento de los controles, el cumplimiento de la normativa vigente y la cooperación interinstitucional resultan fundamentales para garantizar un entorno productivo más justo, que incentive la formalidad, la innovación y el desarrollo sostenible del sector industrial del país.

AENOR certifica que la ANEIH cumple con los estándares requeridos para ofrecer servicios de asistencia técnica y capacitación, mediante alianzas estratégicas en materia de gestión empresarial y buenas prácticas, así como para la organización de eventos empresariales y la representación de sus asociados ante otras entidades.

La certificación también valida los estándares y procesos de la ANEIH en su rol como coordinadora del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana.

El certificado fue recibido por el presidente de la Aneih, Ángelo Viro, de manos del director general de Aenor Dominicana, Ariel Espejo Combes. Esta es la segunda vez consecutiva que la entidad obtiene esta certificación; la primera fue otorgada en 2010, convirtiéndose en ese momento en la primera asociación empresarial del país en alcanzar este reconocimiento.

Viro destacó que la recertificación permite validar que los programas de formación y asistencia técnica desarrollados por la Aneih cumplen con los parámetros establecidos por las normas internacionales de acreditación, con el objetivo de elevar los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas que integran su matrícula.

Durante la rueda de prensa, el presidente de la ANEIH indicó que muchos consumidores adquieren artículos por su menor precio sin evaluar su durabilidad o calidad. Señaló como ejemplo el caso de bombillos que, aunque más económicos al comprarlos en una tienda china, presentan una vida útil corta, lo que termina representando un mayor gasto.

En el sector construcción, explicó que materiales como tuberías deben cumplir pruebas de resistencia y presión, ya que una falla puede provocar daños significativos en edificaciones.

Viro reiteró que el país mantiene una política de apertura al comercio y a la inversión, pero subrayó que esta debe darse bajo reglas claras, cumplimiento tributario y respeto a las normativas vigentes, en beneficio de un mercado formal y competitivo.