APAP da a conocer estudio sobre “Menudo Podcast”

Estudio “Impacto y Replicabilidad de Menudo Pódcast” es una iniciativa multimedia pionera en el sistema financiero

Sede de la APAP.

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) mostro los resultados del estudio “Impacto y Replicabilidad de Menudo Pódcast”, iniciativa multimedia pionera en el sistema financiero.

“Menudo Podcast pasó de ser una propuesta de audio a consolidarse como un canal transmedia con enfoque educativo, conectando el propósito con la generación de valor para la audiencia”, destacó Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP. El 60 % de las personas indica que escucha pódcasts para educarse, por lo que Minaya resaltó la importancia de producir contenidos éticos y constructivos que aporten valor real a la sociedad. 

