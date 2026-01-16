Apoya extensión de programa HOPE/HELP

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La aprobación de la extensión por tres años del programa de preferencias arancelarias HOPE/HELP para Haití por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, causó respuesta positivas del empresariado dominicana ya que este facilita la exportaciones de confecciones textiles desde Haití hacia ese mercado libre de aranceles, y a la vez reviste una gran importancia para la región, particularmente para República Dominicana.

Al respecto se pronunció positivamente ayer la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), tras la la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobar la extensión programa de impulso económico para Haití, Haiti Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement Act (HOPE) y Haiti Economic Lift Program Act (HELP).

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo, al ser aprobada con una votación de 340-54, reflejando el consenso bipartidista sobre la importancia de este marco comercial para la región.

“La decisión de la Cámara Baja constituye un avance significativo para la continuidad y estabilidad de las operaciones vinculadas a la cadena de suministro textil y de confección en la isla, sectores que dependen directamente de estas disposiciones para sostener su competitividad y generar empleos”, explicó la Amchamdr en un comunicado.

Indicó que la extensión del programa también contribuye al fortalecimiento del clima de inversión y al desarrollo económico en Haití, con impactos indirectos en la estabilidad regional, un elemento muy importante para el entorno productivo y comercial de la República Dominicana.

Amchamdr valoró este paso como una señal positiva en el proceso legislativo estadounidense y se mantiene a la expectativa de la próxima revisión en el Senado, donde se espera que la medida sea aprobada, así como de su eventual promulgación mediante la firma presidencial.

Este avance ofrece un marco de certidumbre para las empresas que operan bajo el régimen HOPE/HELP y envía un mensaje de continuidad a los actores económicos de ambos países.

Además, la institución reiteró su compromiso de monitorear el desarrollo de esta legislación y de seguir colaborando con aliados públicos y privados para promover políticas que consoliden el comercio binacional y regional, impulsen la competitividad y fomenten el crecimiento económico sostenible. “Amchamdr continuará apoyando iniciativas que fortalezcan las relaciones comerciales entre RD, Haití y los Estados Unidos, en beneficio de la integración productiva y de las oportunidades para nuestras comunidades”, expuso.