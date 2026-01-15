Ito Bisonó queda juramentado como nuevo ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, posesionó este jueves a Víctor- Ito- Bisonó como nuevo ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) tras la disposición del presidente Luis Abinader, contenida en el Decreto 3-26.

Durante la ceremonia protocolar, Bautista reconoció la efectividad demostrada del nuevo ministro del MIVHED en sus responsabilidades anteriores, así como los resultados históricos del saliente incumbente, asegurando que la transición en la referida institución solo implicará un nuevo titular, pero mantendrá los altos estándares de calidad.

Bautista describió a Bisonó como un funcionario responsable y eficiente, de quien se puede esperar el mismo compromiso que tuvo en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ahora en el MIVHED. “Sabemos que es una persona dedicada que va a continuar los proyectos con la calidad probada”, agregó.

El titular del Administrativo de la Presidencia también resaltó que la gestión de Carlos Bonilla concluye con éxito y auguró para él un futuro en el que pueda seguir aportando sus conocimientos y experiencias en beneficio de la nación dominicana.

Al asumir el cargo, Víctor -Ito- Bisonó externó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la confianza depositada y la oportunidad de seguir trabajando por los dominicanos y afirmó que asume la nueva designación con responsabilidad y una visión clara de la importancia del trabajo en equipo, al tiempo que reconoció los logros de su predecesor, Carlos Bonilla, en la articulación de instituciones y esfuerzos para cumplir el rol del MIVHED.

El nuevo incumbente subrayó su compromiso con apoyar en la política pública del presidente de un techo digno para la familia dominicana. “Asumo este compromiso con el firme propósito de trabajar con orden, transparencia y enfoque en resultados. Aquí venimos a ejecutar soluciones reales, a escuchar y a cumplir, siempre en equipo y con el bienestar de la gente como prioridad”, dijo Bisonó.

Víctor Bisonó tiene más de 30 años de servicio institucional. Desde el 2020 había ocupado el cargo de ministro de Industria, Comercio y Mipymes. Desde sus distintos roles, ha impulsado importantes políticas de competitividad, innovación y desarrollo sostenible.