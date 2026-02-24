Arancel global del 10 %: ¿cómo podría impactar esta medida a la República Dominicana?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La decisión de Estados Unidos de comenzar a aplicar desde este martes un arancel global del 10 % a los productos extranjeros amerita una evaluación serena, pero rigurosa, por parte de las autoridades de la República Dominicana.

Así lo advirtió el economista Haivanjoe Ng Cortinas, quien indicó que el país caribeño exporta actualmente alrededor de US$7,125 millones en bienes, por lo que la aplicación de un arancel de esa magnitud representaría un impacto cercano a US$712 millones, con posibles efectos directos sobre la competitividad y el desempeño del sector exportador.

“La clave no es solo el monto, sino quién asume el costo. En economías pequeñas y abiertas como la dominicana, la evidencia indica que la mayor parte del impacto lo absorben los exportadores. Por nuestra estructura productiva —dominada por zonas francas y manufactura intensiva en empleo— una estimación razonable es que cerca del 65% del golpe recaería sobre empresas locales, unos US$460 millones, mientras el 35% restante lo asumiría el mercado estadounidense”, explicó Ng Cortinas.

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas

Asimismo, señaló que las consecuencias serían relevantes, aunque menos abruptas que en escenarios más severos.

“Primero, presión sobre el empleo industrial, especialmente en zonas francas, donde los márgenes son estrechos y la competencia internacional intensa. Segundo, menor dinamismo en la inversión extranjera vinculada al nearshoring, al encarecerse el acceso competitivo al mercado estadounidense. Tercero, efectos macroeconómicos indirectos: menor entrada de divisas y posible presión cambiaria en el margen”, destalló el escritor.

También, afirmó el economista, habría implicaciones fiscales menos visibles. “Si se reducen utilidades empresariales, empleo formal y encadenamientos productivos, el Estado podría ver mermados ingresos asociados a la actividad económica, incluso si el impacto no se percibe de inmediato en las cuentas públicas”, dijo.

Continuó: “No todos los sectores reaccionarían igual. Exportaciones con mayor diferenciación, como el tabaco premium, tendrían más capacidad de trasladar precios. En cambio, textiles, manufactura ligera y parte de los dispositivos médicos —pilares del modelo exportador— serían más vulnerables”.

Mal manejo del problema del déficit fiscal en EE.UU.

De su lado, el economista Apolinar Veloz consideró que el presidente Donald Trump enfrentó de manera errónea el problema del déficit fiscal en los Estados Unidos, al optar por la imposición de aranceles en lugar de aplicar impuestos con una base tributaria más amplia, como el impuesto al valor agregado o a la renta.

“Colocó un arancel cuya base tributaria es menor que los impuestos al consumo y a la renta-ganancias. No solamente el problema del déficit fiscal no se resuelve, sino que los agentes económicos reaccionan incómodos por la inflación que produce, afectando fundamentalmente a los consumidores medianos y pequeños”, afirmó.

El economista Apolinar Veloz.

Veloz agregó que el consumo en los EE. UU. es aproximadamente el 66 % del PIB, por lo que pudiera esperarse un rezago de la demanda y podría reducir el crecimiento de la economía.

“Esto afectaría el crecimiento económico. Un arancel más elevado para el país representaría encarecimiento de las importaciones de materias primas y del capital. En el caso de las materias primas, el arancel aumentaría el costo de producción y encarecería en la misma proporción los precios, si los empresarios no decidieran mantener su participación en los beneficios”, subrayó el profesor de economía.

Además, precisó que, por otro lado, una consecuencia es que la inflación reduce la demanda real; cabría esperar que el crecimiento económico se reduzca y afecte al empleo formal.

“Desde el punto de vista de la política monetaria, el BCRD podría hacer poco. Podría considerar reducir las tasas de interés del financiamiento a las empresas y reducir su impacto en el costo del capital de las empresas. Pero la tasa de política monetaria tiene un efecto mayor sobre las tasas pasivas de interés que sobre las activas, debido a la concentración bancaria”, añadió Apolinar Veloz.