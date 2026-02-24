Esto es lo que no sabías de la Línea 2C Metro de Santo Domingo Los Alcarrizos

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

El presidente de la República Luis Abinader encabezó la puesta en marcha la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, obra que recorre una distancia de 7.3 kilómetros y que beneficiará a más de un millón de habitantes de los Alcarrizos y zonas aledañas de Santo Domingo Oeste, conectando 14 comunidades en áreas densamente pobladas.

¿Que zonas abarcará?

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo abarca 7.3 kilómetros desde la estación María Montez (km 9 de la Autopista Duarte) hasta la entrada de Los Alcarrizos. Conecta zonas clave de la Autopista Duarte, incluyendo el Café de Herrera y la Avenida Los Beisbolistas, con 5 estaciones conectando 14 comunidades.

Impacto geográfico: Beneficia áreas densamente pobladas entre el Kilómetro 9 y la entrada de Los Alcarrizos, mejorando el acceso hacia Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

¿A cuántos ciudadanos beneficiará esta obra?

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo beneficiará a más de un millón de habitantes del municipio de Los Alcarrizos y zonas aledañas en Santo Domingo Oeste logrando incorporar a medio millón de nuevos usuarios al sistema integrado de transporte público.

¿Cuál es la inversión realizada por el Estado Dominicano en esta línea?

La inversión total del Estado Dominicano en la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo se estima en aproximadamente USD 506 millones.

Detalle por año:

2022: RD$7,039.35 millones.

2023: RD$10,295.30 millones.

2024: RD$7,844.71 millones.

Componentes: El proyecto incluye la obra civil y la fase electromecánica, con cinco nuevas estaciones.

Infraestructura: Incluye una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la Autopista Duarte y un túnel de 940 metros para conectar con la estación

La obra ha sido destacada por el gobierno como una de las de mayor inversión en transporte por ferrocarril, con una mejora en la eficiencia de costos por kilómetro en comparación con gestiones anteriores.