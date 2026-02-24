Con cuarta salida, carnaval de Bonao entra en la recta final de febrero

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

En una tarde llena de magia y colorido, los macaraos, tríos e individuales llenaron el área del parque Duarte de público que disfrutó de la emoción y el colorido del Carnaval de Bonao 2026.

Dos personajes emblemáticos del carnaval fueron reconocidos por sus años y entrega a la fiesta del pueblo: Faustino Almonte (Abeja) y Guadalupe Feliz Rodríguez (Lupe). Ambos reconocimientos fueron entregados por el alcalde municipal Eberto Núñez y César Emmanuel Cerda, presidente de COCABO.

En horas de la noche, la parte artística la puso William Vargas con sus mejores bachatas y Chiquito Team Band en salsa, concluyendo las actividades en su 4.ª salida.

Para el jueves 26, César Cerda anunció la noche de comparsas en la explanada de la Plaza de la Cultura y el viernes 27, homenaje a la patria con la salida de los Macaraos desde las dos de la tarde.

Carnaval de Bonao

Entre los grupos que salieron se destacan Los Tucanes, Malos, Guacamayos, Traidores, Elfos, Cobras, Bellacos, Poderosos, Leones, Traviesos, Panteras, Élite, Furiosos.

Así como Traidores, Pingüinos, Wizard, Callejeros, Los 70, Felinos, La Era de Trujillo, Perros Locos, Forasteros, Pitbull, Caciques, Destructores, Parranderos, Compinches, Enterradores, Cemies, Veteranos, Chukis, entre otros.

De igual manera participan las comparsas Las Mariposas de Bonao, Fieras en Fantasía, Las Tropicanas, Vuelo de Mariposas, Las Caribeñas, Fantasía de Betty, Las Afroditas, Las Bellas Hadas, Las Gardenias, Las Amazonas.

Así como Peter Dance, Escuela Pedro Antonio Bobea, Ámbar Individual, Las Hijas de Anacaona y Roba la Gallina de Frank Pachanga, entre otros.

Un elemento que se sumó fue la salida de Piro Espinal con sus muñecos y simbolizando a Martha Candela, recibiendo aplausos del público presente.