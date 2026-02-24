Luis Abinader y Raquel Arbaje llegan a inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje llegan este martes a la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

Esta reducirá hasta un 60 % el gasto en transporte, mejorará la movilidad y ayudará a descongestionar la autopista Duarte, conectando a miles de personas con la ciudad.

La Línea 2C comprende una ampliación de 7.3 kilómetros y contará con cinco estaciones estratégicamente ubicadas para mejorar la movilidad en una de las zonas más congestionadas del Gran Santo Domingo.

El proyecto impactará a más de un millón de habitantes y beneficiará directamente a más de 14 comunidades, reduciendo el tránsito en la Autopista Duarte y facilitando la conexión con la estación María Montez.