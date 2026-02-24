Gran multitud en espera de la inauguración del Metro de los Alcarrizos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una gran multitud se ha concentrado la tarde de este martes previo a la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

Ciudadanos y comunitarios ya se encuentran en el lugar donde se realizará el acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

En la zona también se observa una amplia presencia policial, con agentes apostados en distintos puntos.

La Línea 2C conectará el kilómetro 9 con la entrada de Los Alcarrizos, ampliando el sistema de transporte masivo en Santo Domingo Oeste.

Se espera que en los próximos minutos inicie el acto formal de inauguración.

A continuación imágenes del lugar:

Personas en el evento