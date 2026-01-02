Así amaneció el dólar hoy 2 de enero en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dólar estadounidense inicia este jueves 2 de enero con las tasas de cambio establecidas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), las cuales se mantienen como referencia para las operaciones cambiarias de la institución en esta fecha.

De acuerdo con lo informado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Literal b del Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la tasa de cambio para la compra del dólar se sitúa en RD$62.8978 por US$1, mientras que la venta se establece en RD$63.3035 por US$1.

Estas tasas corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques, y excluyen aquellas efectuadas en el mercado de derivados financieros. Los valores fueron calculados al cierre del 31 de diciembre de 2025 y se mantienen vigentes hasta el 2 de enero de 2026.

Asimismo, el Banco Central precisó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa utilizada para la revaluación diaria de los activos y pasivos en moneda extranjera será la correspondiente a la tasa de compra del mercado spot.