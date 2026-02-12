Así ha cambiado la reducción de jornada laboral en el mundo y RD entra al debate: ¿Es factible?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A principios del siglo XIX, cuando apenas iniciaba la industrialización, las jornadas laborales podían extenderse hasta 14 y 16 horas diarias. Más adelante, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se regularon a 10 horas.

En el siglo XX. Nueva Zelanda y Estados Unidos fueron pioneros en adoptar la semana laboral de 48 horas. Tras la Primera Guerra Mundial, este modelo se expandió por Europa y varios países de América Latina.

En 1919, el Convenio Nº 1 estableció la jornada de ocho horas diarias y 48 horas semanales. Sin embargo, en décadas recientes varios países de ingresos altos han avanzado hacia jornadas de 40 horas o menos.

Hoy, República Dominicana hace la fila para lograr una reducción de su jornada laboral, en línea con una tendencia global que busca trabajar menos horas sin reducir el salario.

¿Qué está pasando en el mundo?

El informe “Reducción de la jornada laboral: evolución global y desafíos para América Latina”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que el debate ha cobrado impulso en los últimos años.

Entre los países que han introducido cambios:

Australia redujo en 2009 la jornada semanal de 40 a 38 horas.

redujo en 2009 la jornada semanal de 40 a 38 horas. España debate actualmente una reducción a 37.5 horas semanales.

debate actualmente una reducción a 37.5 horas semanales. Japón , en 2018, estableció un máximo de 45 horas semanales como parte de su Reforma del Estilo de Trabajo.

, en 2018, estableció un máximo de 45 horas semanales como parte de su Reforma del Estilo de Trabajo. Corea del Sur redujo el máximo permitido de 68 a 52 horas entre 2018 y 2021.

En América Latina, la discusión también avanza:

Colombia implementa una reducción de 48 a 42 horas semanales.

implementa una reducción de 48 a 42 horas semanales. Chile desarrolla su segunda reforma, bajando de 45 a 40 horas.

Además, en varios países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda, Reino Unido y Suecia, han surgido experiencias piloto de semana laboral de cuatro días. En 2019 se lanzó la iniciativa “4 Day Week Global”, que promueve trabajar menos días sin reducción salarial.

La OIT indica que los defensores de este modelo sostienen que puede mejorar la productividad, preservar empleos y generar impactos positivos, incluso ambientales.

América Latina: ¿cómo está la región?

En la región todavía predominan jornadas máximas de 48 horas semanales, establecidas a principios y mediados del siglo XX.

Sin embargo, Brasil, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Venezuela tienen jornadas de 44 horas. Ecuador fijó en 1980 una jornada de 40 horas semanales.

El rumbo de República Domincana

En 2024, el Ministerio de Trabajo lanzó el Plan Piloto Voluntario de Semana Laboral Reducida, que propone bajar la jornada de 44 a 36 horas semanales para evaluar sus efectos en trabajadores y empresas.

El plan fue introducido durante la gestión del ministro Luis Miguel de Camps. El actual ministro, Eddy Olivares, ha señalado que lo que antes parecía impensable ahora es una realidad que incluso puede reducir costos para los empresarios y resultar más productiva.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha para su implementación general.