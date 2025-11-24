Por si se olvidó:
Así puede pagar su marbete en 2025 paso a paso
El Impuesto de Circulación de Vehículos también conocido como marbete es una etiqueta adhesiva (sticker) con una secuencia numérica, utilizado como control del pago del impuesto por derecho a la circulación de los vehículos de motor.
Dicho impuesto es pagadero anualmente.
Para obtener el marbete es necesario presentar la siguiente documentación:
• Copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del o los vehículos que desea renovar.
• Copia de cédula de la persona que está realizando la renovación.
La renovación del marbete vía ventanilla estará disponible hasta el miércoles 31 de enero 2025.
Costo del Marbete
• Vehículos con años de fabricación hasta el 2019 inclusive pagan RD$1,500.00.
• Vehículos con años de fabricación del 2020 en adelante pagarán RD$3,000.00.
• Los marbetes renovados a partir del 1 de febrero de 2025, deberán pagar un recargo de RD$2,000.00 adicional al costo de renovación.
¿Dónde puedo renovar el marbete?
• En nuestra página web.
• En las Entidades Financieras (Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito) o Cooperativas de Ahorros y Créditos autorizadas:
1. Asociación Bonao de Ahorro y Préstamos
2. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos
3. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos
4. Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
5. Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos
6. Asociación Maguana de Ahorros y prestamos
7. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos
8. Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos
9. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
10. Asociación Romana Ahorros y Prestamos
11. Banco ADEMI
12. Banco ADOPEM
13. Banco BDI
14. Banco Caribe
15. Banco CONFISA
16. Banco de Ahorro y Crédito del Caribe
17. Banco López de Haro
18. Banco Promerica
19. Banco Santa Cruz
20. Banco Vimenca
21. Banesco
22. Banfondesa
23. Coop Adepe
24. Cooperativa ASPIRE
25. Cooperativa Central, Inc.
26. Cooperativa de Criadores del Cibao, Inc.
27. Cooperativa Eclof
28. Cooperativa Global de Loma de Cabrera
29. Cooperativa San Miguel
30. Cooperativa Vega Real
31. UTESA COOP
32. Banco Múltiple Lafise
33. Coop Sano
34. Cooperativa Empresarial
35. Cooperativa San José
36. Cooperativa Unión
37. Cooperativa San Rafael
38. Coop Oriental
39. Coop Bueno
40. Cooperativa Medica
41. Banco Unión
42. Coopgapa
43. Banco de Ahorro y Crédito Motor Crédito
44. Coopveragua
45. Cooperativa Mano Solidaria
46. Cooperativa Mamoncito
47. Cooperativa Candelaria
48. Coop Acrene
49. Coopprospera
En las colecturías de la DGII:
• Colecturía Villa Vásquez.
• Colecturía Sánchez.
Para adquirir el marbete vía internet, se debe agotar el siguiente procedimiento:
1. Haga clic en el portal marbetes de nuestra página web o seleccione en el banner promocional la opción Renueva aquí.
2. Siga las instrucciones del portal de renovación.
Cuando el marbete es solicitado vía web, el mismo es recibido en un tiempo aproximado de 4 días laborables para Santo Domingo y 8 días laborables para el interior del país. Cuando es solicitado de manera presencial la entrega es inmediata.
Es necesario tener una tarjeta de crédito para efectuar el pago cuando se opta por la renovación vía web.
La fecha para la renovación del impuesto de circulación de vehículos (ICV) es establecida cada año y este proceso tiene una duración de tres (3) meses aproximadamente.
Después de transcurrida la fecha límite, la adquisición del marbete se encuentra sujeta a un recargo de dos mil pesos (RD$2,000.00) adicionales al monto del impuesto y el mismo debe ser adquirido en las entidades autorizadas hasta el 28 de febrero 2025 y luego de esta fecha en las oficinas de Impuestos Internos en el área de Servicios Personalizados de Vehículos de Motor de nuestras administraciones locales, exceptuando la Administración Local Máximo Gómez, Abraham Lincoln y San Carlos.