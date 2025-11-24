Así puede pagar su marbete en 2025 paso a paso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Impuesto de Circulación de Vehículos también conocido como marbete es una etiqueta adhesiva (sticker) con una secuencia numérica, utilizado como control del pago del impuesto por derecho a la circulación de los vehículos de motor.

Dicho impuesto es pagadero anualmente.

Para obtener el marbete es necesario presentar la siguiente documentación:

• Copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del o los vehículos que desea renovar.

• Copia de cédula de la persona que está realizando la renovación.

La renovación del marbete vía ventanilla estará disponible hasta el miércoles 31 de enero 2025.

Costo del Marbete

• Vehículos con años de fabricación hasta el 2019 inclusive pagan RD$1,500.00.

• Vehículos con años de fabricación del 2020 en adelante pagarán RD$3,000.00.

• Los marbetes renovados a partir del 1 de febrero de 2025, deberán pagar un recargo de RD$2,000.00 adicional al costo de renovación.

¿Dónde puedo renovar el marbete?

• En nuestra página web.

• En las Entidades Financieras (Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito) o Cooperativas de Ahorros y Créditos autorizadas:

1. Asociación Bonao de Ahorro y Préstamos

2. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos

3. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

4. Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

5. Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos

6. Asociación Maguana de Ahorros y prestamos

7. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos

8. Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos

9. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

10. Asociación Romana Ahorros y Prestamos

11. Banco ADEMI

12. Banco ADOPEM

13. Banco BDI

14. Banco Caribe

15. Banco CONFISA

16. Banco de Ahorro y Crédito del Caribe

17. Banco López de Haro

18. Banco Promerica

19. Banco Santa Cruz

20. Banco Vimenca

21. Banesco

22. Banfondesa

23. Coop Adepe

24. Cooperativa ASPIRE

25. Cooperativa Central, Inc.

26. Cooperativa de Criadores del Cibao, Inc.

27. Cooperativa Eclof

28. Cooperativa Global de Loma de Cabrera

29. Cooperativa San Miguel

30. Cooperativa Vega Real

31. UTESA COOP

32. Banco Múltiple Lafise

33. Coop Sano

34. Cooperativa Empresarial

35. Cooperativa San José

36. Cooperativa Unión

37. Cooperativa San Rafael

38. Coop Oriental

39. Coop Bueno

40. Cooperativa Medica

41. Banco Unión

42. Coopgapa

43. Banco de Ahorro y Crédito Motor Crédito

44. Coopveragua

45. Cooperativa Mano Solidaria

46. Cooperativa Mamoncito

47. Cooperativa Candelaria

48. Coop Acrene

49. Coopprospera

En las colecturías de la DGII:

• Colecturía Villa Vásquez.

• Colecturía Sánchez.

Para adquirir el marbete vía internet, se debe agotar el siguiente procedimiento:

1. Haga clic en el portal marbetes de nuestra página web o seleccione en el banner promocional la opción Renueva aquí.

2. Siga las instrucciones del portal de renovación.

Cuando el marbete es solicitado vía web, el mismo es recibido en un tiempo aproximado de 4 días laborables para Santo Domingo y 8 días laborables para el interior del país. Cuando es solicitado de manera presencial la entrega es inmediata.

Es necesario tener una tarjeta de crédito para efectuar el pago cuando se opta por la renovación vía web.

La fecha para la renovación del impuesto de circulación de vehículos (ICV) es establecida cada año y este proceso tiene una duración de tres (3) meses aproximadamente.

Después de transcurrida la fecha límite, la adquisición del marbete se encuentra sujeta a un recargo de dos mil pesos (RD$2,000.00) adicionales al monto del impuesto y el mismo debe ser adquirido en las entidades autorizadas hasta el 28 de febrero 2025 y luego de esta fecha en las oficinas de Impuestos Internos en el área de Servicios Personalizados de Vehículos de Motor de nuestras administraciones locales, exceptuando la Administración Local Máximo Gómez, Abraham Lincoln y San Carlos.