Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los ánimos se caldearon este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde la esposa del diseñador Martín Polanco, fallecido tras el colapso del techo del Jet Set, protagonizó un incidente con el personal de seguridad cuando se disponía a entrar a la sala de audiencia donde se conoce el proceso contra los propietarios del centro de diversión, Antonio y Maribel Espaillat.

Todo inició cuando la señora Ana Duarte Hernández se vio precisada a quitarse, frente al personal de seguridad, el T-shirt que llevaba puesto con una imagen en recordatorio de su fallecido esposo, ya que está prohibido ingresar con pancartas o cualquier elemento alusivo al fatídico incidente ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó un saldo de 236 personas muertas y 180 lesionadas.

“Yo vine con el T-Shirt para protestar realmente, pues como yo vivía en Miami y por mis condiciones de salud casi no podía venir (al juicio), ahora estoy viniendo con frecuencia, ya que tenemos negocios de 38 años aquí, la gente lo sabe; pero hay muchas consideraciones para ellos”, dijo la viuda de Polanco, quien anda conectada con oxígeno.

Viuda de víctima del Jet Set protagoniza incidente con seguridad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

“Miren la condición en que me ha dejado este caso: él (Antonio Espaillat) respira libremente y yo no; el aire lo tengo que comprar cuando se me acaba; él tiene muchos privilegios aquí, ¿y los míos, dónde están?”, agregó.

Indicó que, si el empresario dueño de la discoteca tiene familia importante, ella también la tiene.

“Que busquen mi apellido; qué tantas preventas para ellos, qué tantos privilegios para ellos, cuánto vale la vida de ellos, y la de mi marido. La de ellos tiene precio, RD$4 millones, porque eso era lo que costaba arreglar el techo”.

Comunicador propina bofetada a familiar de víctima del Jet Set

Previamente, el comunicador Jhonssan Capell, quien defendía la inocencia de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, también protagonizó un incidente al propinarle una bofetada al señor José Luis Custodio Pérez, familiar de varias de las víctimas.

“Aquí están vendiendo los muertos, aquí están vendiendo los muertos; porque aquí no ha venido doña de Eduardo Estrella; porque aquí no ha venido doña Melba (de Grullón); porque tiene honorabilidad”, vociferaba Capell.

La respuesta de Custodio Pérez fue calificar como “ratas” a los dueños del Jet Set, lo que provocó el manotazo que le tiró Capell.

Algunos entienden que el incidente fue un “montaje” de ambos para buscar “views” en las redes. Juzguen ustedes, lectores.

Sobre el caso Jet Set

El Ministerio Público, en el expediente acusatorio, establece, que los acusados agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.

Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando, en cambio, el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En su acusación el Ministerio Público incluye los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo).

El Ministerio Público sustenta que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.