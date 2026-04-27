¿Cuáles son las principales características del temperamento machista?

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.- El temperamento machista es uno de los graves cánceres del hombre, por lo que se necesita que las sociedades en su conjunto trabajen el tema como una de las vías principales para acabar con la violencia contra la mujer.

Así se refirió la presidenta de la Oficina Para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal (OPDM), Linabel González Duarte, quien manifestó que la violencia machista presenta características que la sociedad dominicana debe conocer como una manera preventiva.

Dijo la experta en el tema de inteligencia psico-social que, como entidad, no solo trabaja el tema de la violencia del hombre contra la mujer y viceversa, sino de lo que son aquellos parámetros que tiendan a educar mejor a la sociedad sobre aquellos elementos que se consideran nocivos para el buen desenvolvimiento de las relaciones hombre-mujer.

Linabel González Duarte, presidenta de la Oficina Para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal (OPDM)Fuente externa

En ese sentido, González Duarte manifestó que entre las principales características figuran la dominancia y autoridad, en donde el hombre presenta este signo aduciendo ser proveedor y líder, en donde casi siempre trata con sumisión a su pareja.

También enumeró lo que es la agresividad y control, el cual se manifiesta a través de la violencia física, psicológica o sexual, además de celos patológicos que en muchas ocasiones terminan con estadísticas fatales.

“También te podría citar lo que es la hipermasculinidad, en donde vemos la manera de cómo en el hombre hay una valoración extrema de la fuerza, valentía, virilidad y promiscuidad, así como la represión emocional y la restricción de la mujer”.

De igual manera, precisó que desde la entidad que preside se trabaja para la igualdad de género, pero sobre todo para que la sociedad entienda que la violencia, venga de donde venga, es violencia y la misma debe ser erradicada del seno de la sociedad dominicana, como una manera de que en un futuro, tal vez no muy lejano, pueda haber una mejor y mayor convivencia entre los géneros.