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Quedó captado en un video de cámara de seguridad el accidente de tránsito entre una unidad de la avanzada del presidente de la República, Luis Abinader, y un vehículo civil, en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata.

En las imágenes, que circulan en las redes sociales, se puede observar cómo aparentemente el conductor de la unidad oficial pierde el control del vehículo e impacta a otro que se disponía a salir de una intersección, cayendo ambos a un afluente.

De inmediato, personas que se encontraban cerca del área corrieron en auxilio de los involucrados, mientras otras quedaron impactadas por lo ocurrido.

Así fue el choque de la avanzada presidencial en carretera Maimón-Puerto Plata

Como resultado del choque, ocurrido a las 8:56 de la mañana mientras la unidad se trasladaba hacia una actividad oficial en la provincia de Puerto Plata, según informó el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), tres personas resultaron heridas.

“Dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano civil presentaron traumas diversos. Los afectados fueron asistidos de inmediato y trasladados a los centros de salud más cercanos, donde reciben las atenciones médicas correspondientes”, dijo la entidad.

Asimismo, el CUSEP destacó que el mandatario Abinader no se desplazaba en dicha caravana al momento del incidente.