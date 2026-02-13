Así está la tasa del dólar para tu regalo de San Valentín

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que al cierre del 13 de febrero de 2026 la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense quedó establecida en RD$61.5239 para la compra y RD$61.9735 para la venta.

Estas tasas, que estarán vigentes hasta el 16 de febrero de 2026, corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot —efectivo, transferencias y cheques— y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

De acuerdo con la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.