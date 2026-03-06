Día Internacional del Linfedema: alertan sobre síntomas y cuidados para pacientes con cáncer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Al conmemorarse este día 06 de marzo el Día Internacional del Linfedema, una complicación dolorosa de los tratamientos en cáncer, la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) llama a los pacientes diagnosticados con cáncer a no abandonar informar a su equipo médico sobre la aparición de los signos y síntomas asociados a esta complicación.

Mencionó que el linfedema se produce cuando está dañado u obstruido el sistema linfático, encargado de drenar líquidos, proteínas y participar de la defensa endocrinológica y puede aparecer semanas o meses después del tratamiento para tratar el cáncer, e incluso años más tarde.

Puntualizó que los síntomas son sensación de pesadez, hinchazón progresiva, disminución de movilidad, cambios o engrosamiento en la piel y mayor riesgo de infecciones.

La doctora Angela Cabreja, presidenta de la entidad médica, explica que es una condición crónica caracterizada por la acumulación anormal de líquido linfático en los tejidos, que provoca hinchazón persistente, con mayor frecuencia en brazos y piernas.

Precisó que en oncología es una complicación frecuente especialmente en cáncer de mama, ginecológico, próstata, melanoma y otros tumores que requieren manejo ganglionar.

Dra. Angela Cabreja

Observó que puede ocurrir después de una cirugía de brazo por cáncer de mama, debido a la disección axilar; y cuando se extirpan ganglios linfáticos, por alteración de la vía normal del drenaje, lo que puede generar acumulación progresiva de linfa o excedo de líquido que sale de los capilares sanguíneos hacia los tejidos.

Dijo que el linfedema es muy doloroso y que los factores de riesgos adicionales en pacientes oncológicos son infecciones repetidas (celulitis), obesidad, inmovilidad, trombosis venosa y cirugías múltiples.

Indicó que el linfedema impacta en la calidad de vida de los pacientes con cáncer, en su funcionalidad y en la angustia psicológica.

La presidenta de SODOM expresó que el linfedema requiere un manejo de un equipo multidisciplinario, integrado por especialistas en oncología, fisioterapia y rehabilitación.

“Por situaciones como esta es que es necesario el seguimiento oncológico a corto, mediano y largo plazo, por eso exhortamos a los pacientes a no abandonar su seguimiento y a comunicar a su equipo médico sobre la aparición de cualquiera de los signos y síntomas que se asocian a esta entidad”, manifestó.

SODOM reiteró su compromiso por la salud de los pacientes oncológicos y desarrolla campañas permanentes para prevenir los diferentes tipos de cáncer y sus complicaciones.

El Día Internacional del Linfedema fue declarado de consenso con sociedades y entidades científicas relacionadas con el tema.

El objetivo de la conmemoración es dar a conocer la enfermedad, concienciar sobre los tratamientos adecuados y alertar sobre la discapacidad que puede generar el linfedema.