Asonafiss exige cero impunidad caso de corrupción SeNaSa

La Asociación Nacional de Afiliados de la Seguridad Social (Asonafiss) exigió cero impunidad en el caso del presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y respaldó la decisión de los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ratificaron la prisión preventiva contra todos los imputados que permanecen detenidos por el fraude, el cual supera los RD$15,900 millones.

El director ejecutivo de Asonafiss, Joel Rodríguez, solicitó al Ministerio Público ampliar y profundizar las investigaciones para que incluyan a unidades de atención primaria, clínicas, médicos, laboratorios y la red de farmacias que, según afirmó, habrían participado en la trama.

Calificó el caso SeNaSa como el mayor entramado de corrupción en la historia del sector salud del país y advirtió que no deben producirse acuerdos que deriven en impunidad.

“No solo deben devolver el dinero robado, también deben pagar con cárcel los hechos cometidos”, dijo.

Asimismo, Rodríguez informó que en los próximos días Asonafiss presentará una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra algunos de los implicados en ese caso.