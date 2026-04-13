La causa de la muerte de Dolly Martínez no ha sido revelada

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Dolly Martínez, quien participó en la temporada 10 del reality de TLC My 600-Lb. Life, falleció a los 30 años, según confirmó su hermana Lindsey Cooper en una publicación en Facebook el sábado 11 de abril.

“Es con el corazón roto que comparto el fallecimiento de mi hermosa hermana, Dolly. Tenía la personalidad más brillante, podía iluminar cualquier habitación con su risa, su amabilidad y su espíritu amoroso”, escribió Cooper, agregando que ahora encuentra consuelo al pensar que Dolly está reunida con su padre.

Martínez apareció en el programa a los 25 años, donde habló abiertamente sobre sus luchas con la adicción a la comida y la salud mental. Durante su episodio, se mudó de Fort Worth a Houston para estar cerca del cirujano bariátrico Dr. Nowzaradan, con la esperanza de calificar para una cirugía de pérdida de peso. Aunque logró perder alrededor de 40 libras, no fue aprobada para el procedimiento.

TMZ fue el primer medio en informar sobre su muerte. Hasta el momento, la familia no ha compartido la causa del fallecimiento y un representante de TLC no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y seguidores expresaron su pesar en redes sociales. “Ella fue una mujer increíble y ser su amiga fue un regalo”, escribió una persona en Facebook. Otro mensaje decía: “Manteniéndote a ti y a tu familia en mis pensamientos y oraciones”.