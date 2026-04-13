Vaguada: cae estructura en Malecon Center en medio de fuertes vientos y aguaceros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Escombros cayeron en el pavimento la tarde de este lunes en la plaza Malecon Center, en Santo Domingo, en medio de los fuertos vientos y precipitaciones provocados por una vaguada que azota la capital dominicana.

Hasta el momento, se desconoce si por el hecho alguna persona resultó herida. En redes sociales, se puede ver cómo quedaron los materiales de lo que parece ser parte de alguna estructura de ese centro comercial.

Más temprano, unos 30 minutos después que iniciaron los aguaceros en Santo Domingo, esa demarcación (incluyendo el Distrito Nacional) fue colocada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En tanto, en alerta marilla se mantienen las provincias Moneñor Nouel; Sánchez Ramírez; Santiago; La Vega; Montecristi; Samaná; La Altagracia; Santiago Rodríguez; San Pedro de Macorís; Hermanas Mirabal; María Trinidad Sánchez; Duarte (en especial el Bajo Yuna); San José de Ocoa y La Romana.

También, El Seibo; Espaillat; Valverde; Monte Plata; Puerto Plata; San Cristóbal y Hato Mayor. En alerta verde: Bahocuro; San Juan; Elías Píña; Dajabón e Independencia.

En tanto, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), adelantó que las lluvias continuarán y se espera que el próximo jueves llegue otra vaguada.