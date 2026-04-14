Aumenta dinamismo actividad manufacturera

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Impulsado por un aumento en las ventas, la generación de empleos, mayor inventario de materias primas, ubicado y una mejora el tiempo de entrega a los suplidores, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 60.7 en marzo, lo que representó una mejoría con relación al mes pasado que fue de 51.9

De acuerdo al informe preparado por la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), los resultados mayores a 50 corresponden a una mayor actividad con relación al mes anterior.

El levantamiento colocó las ventas en 61.2; volumen de producción en 61.7; empleo en 60.6; inventario de materias primas en 58.7 y plazo entregas suplidores en 58.7.

La AIRD destaca que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.