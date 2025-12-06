Avanzan acuerdos para recuperar turistas rusos en la República Dominicana

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Las conversaciones entre República Dominicana y Rusia para restablecer los vuelos directos entre ambas naciones ya están avanzadas. Sin embargo, la situación con Estados Unidos y el país europeo “trancan” la posibilidad de que la nación pueda volver a recuperar esos turistas rusos en un corto plazo.

Para restablecer los vuelos hay que resolver temas burocráticos que no dependen de RD, además de las restricciones que impone el espacio aéreo norteamericano.

De acuerdo con el director de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, todo el aspecto técnico entre Rusia y RD está resuelto y solo esperan que el Ministerio de Relaciones Exteriores de las autorizaciones.

“Ya las conversaciones de parte de las autoridades de República Dominicana y Rusia están prácticamente listas, solo esperando que se armonice la situación política para que se puedan comenzar los vuelos inmediatamente”, dijo.

Señaló que el principal problema es el conflicto con Estados Unidos porque, además del espacio aéreo, está el embargo económico, prácticamente a nivel internacional, que no solo es con los EE.UU.

Dijo que ya han tenido varias reuniones con las autoridades rusas, así como conversaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de EE.UU.

“Se podría llegar a un acuerdo por la necesidad que tiene República Dominicana de recibir esos turistas rusos”, precisó.

Hace unas semanas el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, indicó que se tiene como “prioridad” restablecer cuanto antes los vuelos directos entre RD y Rusia.

Ante esas declaraciones, el ministro de Turismo, David Collado, indicó que la intención está, pero que existen ciertos obstáculos que no lo hacen posible en un corto o medianno plazo.

“Hay regulaciones que Estados Unidos dice que si, pero, al mismo tiempo, los vuelos no pueden pasar por el espacio aéreo americano y hay también restricciones de la Unión Europea… ¿Entonces, por dónde llegarán?, manifestó Collado.

Insistió que están trabajando activamente en eso, porque hay un interés de recuperar los turistas rusos hacia el destino de vacaciones dominicano.