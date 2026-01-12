Bajan las tasas de interés para viviendas

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Las tasas de interés para el financiamiento de viviendas y préstamos interinos bajaron al final del 2025 de entre 16% y 20% a entre 12% y 14%, pero a la Confederación Dominicana de Micro, Pequeños y Medianos Constructores (Copymecon) le preocupa la proyección de altos niveles de inflación para este año.

El presidente de Copymecon, Eliseo Christopher, dijo que el crecimiento del sector construcción registró una caída en el 2025 de un 2.0%, situación que es atribuida a la poca inversión de capital del Gobierno, inflación y altas tasas de interés.

Al participar como invitado en el Encuentro Económico de HOY, Christopher expresó que las medidas tomadas por la Junta Monetaria (JM), encabezada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), permitieron que las tasas de interés bajaran considerablemente a final del pasado año, además de que la inflación se mantuviera hasta el segundo trimestre del 2025 en el rango meta, es decir, un 4.0%.

Sin embargo, añadió que para mitad del año pasado la inflación aumentó por encima de ese rango, aproximadamente hasta un 5.0%, lo que se convirtió en una preocupación para el sector construcción.

Argumentó que entre las altas tasas de interés que se mantuvieron hasta julio 2025 y el aumento de la inflación encareció el precio de las viviendas, provocando una reducción en las ventas de inmuebles de alrededor de un 40% y 50%.

Dijo que ya se registra una reducción de las tasas de interés para viviendas y préstamos interinos, pero persiste la preocupación por la inflación, porque las proyecciones indican que seguirán registrando aumentos de precios.

En ese orden, agregó que a pesar de que el BCRD asegura un rango meta de inflación de un 4.0% para el 2026, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) preven un porcentaje mucho más alto, hasta un 6.0%.

Para contrarrestar el impacto negativo que eso puede generar, sugieren iniciativas para bajar la alta informalidad en el sector construcción y especializar recursos en beneficio de micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.

Durante la entrevista, Christopher estuvo acompañado de Juan Batista Mora, vicepresidente, y Wilson Guerrero, encargado de Relaciones Públicas de Copymecon.